TBMM Başkanı Şentop’dan’19 Mayıs’ mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajında, “Milletimizin, hususen gençliğimizin bu anlamlı günü ve yıldönümü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop, mesajında “Bugün, Birinci Dünya Savaşı sonrasında emperyalist devletlerin işgal ve istila hareketine karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarının 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Millî Mücadele’yi başlatmalarının 100. yıldönümü. Milletimizin, hususen gençliğimizin bu anlamlı günü ve yıldönümü kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Şentop, mesajını şöyle sürdürdü:

“100. yıldönümünü idrak ettiğimiz 19 Mayıs 1919, milletimizin tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır ve kutlu bir hamlenin miladıdır. Bu kutlu hamle, Samsun’dan sonra Havza, Amasya, Erzurum, Sivas ve nihayet Ankara duraklarından geçerek dalga dalga bütün vatan sathına yayılmış, ‘ya istiklal, ya ölüm’ şiarına bürünerek topyekun bir dirilişe dönüşmüştür. Esas itibariyle 19 Mayıs, asil milletimizin o güne kadar gösterdiği cesaret ve kahramanlığın bir hulasası, o günden başlayarak bir kükreyişe dönecek şecaat ve yiğitliğinin önsözü olmuştur. 19 Mayıs hamlesini geçmişe ait bir hatıradan ibaret görmek doğru değildir. 19 Mayıs’la vücut bulan Milli Mücadele, tarihin belli bir döneminde başlayıp bitmiş bir süreç değil; istiklal-i tam yolunda kesintisiz ve kararlı davranmayı zorunlu kılan şuurun adıdır. Bu yüzden 19 Mayıs 1919’u anmak, benzer tehlikeler ve tehditler karşısında aziz milletimizin takınacağı tavrı, yürüyeceği yolu, ödeyeceği ve ödeteceği bedeli dosta düşmana ilan etmektir.”

Şentop, mesajında “Coğrafyaları şekillendiren, tarihe düzen veren milletimizin dünyaya ve insanlığa söyleyeceği söz bitmemiştir. Bilakis milletimiz, kargaşayla malul yeni dünyada sözünün tesiri gittikçe artan ve daha da artacak bir konumdadır. Milletimize ve Türkiye’ye bu gerekçeyle düşmanlığa yeltenenler, kisveleri, gayeleri ve dayanakları ne olursa olsun kaybetmeye mahkumdurlar. Bu hususta milletimizin cesaretine ve kararlılığına en büyük delil de, 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan doğup vatanı saran mücadele ve direniş kararlılığıdır” ifadelerini de kullandı.

Şentop, mesajını şöyle tamamladı:

“19 Mayıs 1919’un 100. yıldönümünün milletimiz ve gençlerimiz için kutlu olmasını tekrar temenni ederken başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Milli Mücadele’ye ruh veren bütün şehitlerimizi; vatan savunmasında ve milli iradeye sahip çıkarken 15 Temmuz’da toprağa düşen bütün vatan evlatlarını ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. İstiklal davasının yılmaz müdafii olan milletimiz salim, devletimiz ilelebet payidar, Yeniden Büyük Türkiye davamız muzaffer ve Milli Mücadele ruhu hepimize rehber olsun.”

