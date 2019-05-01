TBMM Başkanı Şentop'tan 1 Mayıs mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, emeğin ve alın terinin, üreterek çalışma gücünün kutlandığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün dostluk, dayanışma ve barış havası içinde kutlanmasını temenni ederek, "Millet olarak, işçilerimizin alın terinin önemini, kutsallığını bilen, bütün insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız." dedi.
Şentop, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'nin büyümesinde ve istikrarlı bir biçimde belirlenen hedeflere ulaşmasında emek ve alın teriyle pay sahibi olan emekçilerin bayramını kutladı.
Toplumsal huzur ve barışın önemli bir ayağı sayılan iş barışı, işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasının, işçi ve işverenin hak ve sorumluluklarının hakkaniyet ve adalet çizgisinde denkleştirilmesinin, toplum için çözülmesi gereken en önemli meselelerden olduğunu belirten Şentop, bu konudaki çalışmaların her geçen gün arttığını ve her sektör için farklı çözüm yolları üzerinde çalışmaların sürdürüldüğünü vurguladı.
Şentop mesajında, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle işçi-işveren hak ve sorumlulukları üzerine dikkatleri çekmemiz hem emekçilerimizin karşı karşıya kaldığı sorunları çözmemize yardımcı olacak hem de üretim araçlarında ve teknolojik dönüşümlerde meydana gelecek değişimlerle ortaya çıkacak yeni emek ve sermaye anlayışımızın gelişmesi için katkı sağlayacaktır." ifadesine yer verdi.
1 Mayıs'ın, "birlik ve dayanışma günü" olduğuna dikkati çeken Şentop, şunları kaydetti:
"Çalışanlar, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının demokratik platformlarda işçi ve işverenlerin haklarını ve ihtiyaçlarını dile getirmeleri demokrasimizin gelişimi için takdire şayan bir gelişmedir. Güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkan değerlerin adilce paylaşılması bizlerin temel anlayışını oluşturmaktadır. Hak arayışında toplumsal desteği sağlayarak, ülkemiz adına sürdürülecek çalışmalarda öncülük edecek emekçilerimiz dünyaya yeni bir emek anlayışı kazandıracaklardır.
Bizler millet olarak, işçilerimizin alın terinin önemini, kutsallığını bilen, bütün insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Karşılıklı diyalog, uzlaşı ve anlayış ile tüm sorunların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Emeğin ve alın terinin, üreterek çalışma gücünün kutlandığı bu anlamlı günün dostluk, dayanışma ve barış havası içinde kutlanmasını temenni ediyorum."