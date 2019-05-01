TBMM Başkanı Şentop'tan 1 Mayıs mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, emeğin ve alın terinin, üreterek çalışma gücünün kutlandığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün dostluk, dayanışma ve barış havası içinde kutlanmasını temenni ederek, "Millet olarak, işçilerimizin alın terinin önemini, kutsallığını bilen, bütün insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız." dedi.

Şentop, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'nin büyümesinde ve istikrarlı bir biçimde belirlenen hedeflere ulaşmasında emek ve alın teriyle pay sahibi olan emekçilerin bayramını kutladı.

Toplumsal huzur ve barışın önemli bir ayağı sayılan iş barışı, işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasının, işçi ve işverenin hak ve sorumluluklarının hakkaniyet ve adalet çizgisinde denkleştirilmesinin, toplum için çözülmesi gereken en önemli meselelerden olduğunu belirten Şentop, bu konudaki çalışmaların her geçen gün arttığını ve her sektör için farklı çözüm yolları üzerinde çalışmaların sürdürüldüğünü vurguladı.