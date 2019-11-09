TBMM Başkanı Şentop'tan "10 Kasım" mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Hepimizin görevi, necip milletimizin barış, huzur ve güven içinde yaşamasını temin etmek ve devletimizi ebediyete kadar yaşatmak için gayret etmektir." ifadesini kullandı.

Şentop, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

10 Kasım'ın, "Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir" şiarıyla istiklal mücadelesine önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yılı olduğunu anımsatan Mustafa Şentop, bugünün yas tutma ya da yakınma günü değil bilakis Meclisin ilk başkanını, istiklal mücadelesinin önderini, devletin kurucu liderini anlamak, ideallerini anlatmak için fırsat günü olduğuna dikkati çekti.

Atatürk'ün, necip milletin Balkanlar, Kafkaslar, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da geçirdiği bütün safhaları yakından müşahede etmiş bir kurmay olduğuna dikkati çeken Şentop, "O, inançlı, azimli ve kararlı bir kişiliğe sahipti. Necip milletimizin kültürel genetiğinden gelen hasletlerini bilerek, istiklal ve istikbal mücadelemizde en ağır sorumlulukları üstlendi. İşgalci ve istilacı Batılı devletlerin bin yıllık şark planlarını boşa çıkarmak için ömrünü devletimize ve milletimize vakfetti. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin şeref ve itibarını yükseltmek için hayatıyla imtihanlara girdi. 10 Kasım günlerinin, bu büyük mirasa sahip çıkmak ve ebediyete kadar yaşatmak ve milletçe üzerimize düşen sorumlulukları idrak etmek için fırsat olarak görülmesi gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.