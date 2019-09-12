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TBMM Başkanı Şentop'tan '12 Eylül darbesi' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.09.2019 13:24 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Milletimiz; büyük ve güçlü Türkiye'yi hedef alan darbelere her zaman 'dur' diyecek ve taviz vermeyecektir" dedi.

ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Milletimiz; büyük ve güçlü Türkiye'yi hedef alan darbelere her zaman 'dur' diyecek ve taviz vermeyecektir" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Şentop, 12 Eylül darbesinin üzerinden 39 yıl geçtiğini kaydederek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Toplumu birbirine düşürmenin sonuçlarını bugün çok daha iyi görüyoruz. Milletimiz; büyük ve güçlü Türkiye'yi hedef alan darbelere her zaman 'dur' diyecek ve taviz vermeyecektir."

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