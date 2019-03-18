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TBMM Başkanı Şentop'tan, '18 Mart' mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2019 10:53 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü mesajında, "Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin kudret ve cesaretini bir kez daha göstermesi bakımından hafızalarımızdan bir an olsun çıkmaması gereken bir büyük destandır" dedi.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü mesajında, "Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin kudret ve cesaretini bir kez daha göstermesi bakımından hafızalarımızdan bir an olsun çıkmaması gereken bir büyük destandır" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, mesajında tarihe yön vermesiyle tanınan Türk milletinin büyük başarılarından birisinin Çanakkale Zaferi olduğunu bildirdi. Barbarlığa ve istilâya karşı vatan savunmasının, tasalluta karşı direncin, zulme karşı onurun en abidevî örneklerinden olan Çanakkale Zaferi'nin, yalnızca Türk milleti için değil, yeryüzünün bütün ezilen toplumları için ilham veren bir niteliğe sahip olduğunu vurgulayan Şentop, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bu ilham, diriliğini günümüzde de muhafaza etmektedir. Çanakkale Boğazı'na kirli niyetleriyle ve kibirli halleriyle hücum eden istilâ heveslilerinin karşısında vakur ve çelikten bir irade kesilen Mehmetçik, bu dirayete milletimizin evladı olmasından ötürü sahipti. İstilacılar Çanakkale önlerine Irresistible, Inflexible, Agamemnon zırhlılarıyla geldiler. Fakat bu zırhlıların isminde bile kendini gösteren kibir karşısında Mehmetçik, Nusret ile zafer hattını çekmesini bildi. O gün Nusret ile zafere yürüyen Mehmetçik kim ise, bugün de dünyanın her yerinde teröre, istilaya, sömürüye karşı, insanî değerleri savunan Mehmetçik odur. Bugün Türkiye için mücadele ederken hayatını bu yüce davaya azık eden şehitlerimiz, birkaç dakika sonra şehit olacağını bile bile sipere girerken bir an olsun korku emaresi göstermeyip düşmanı yok eden Çanakkale kahramanlarının öz evladıdır."
'BİZLERE BÜYÜK VE İBRETLERLE DOLU BİR MİRAS BIRAKMIŞTIR'
Mustafa Şentop, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin kudret ve cesaretini bir kez daha göstermesi bakımından hafızalardan bir an olsun çıkmaması gereken bir büyük destan olduğunu belirtti. Şentop, mesajında şunları kaydetti:
"Vatanı mübarek, kelamı mukaddes ve mücadeleyi vazife bilmenin en asil timsali olarak şehadete yükselen muazzez şehitlerimiz, bu topraklarda hürriyet içinde yaşayan bizlere büyük ve ibretlerle dolu bir miras bırakmıştır. Kur'an-ı Kerim ve ezan okuyarak, kelime-i şehadetlerle en yüce makama, şahadete yürünerek inşa edilen kahramanlık destanından bugüne akseden ruh, ne mutlu ki on milyonlarca vatan evladı tarafından benimsenmektedir. Allah, Çanakkale Zaferi'ni inşa eden şehitlerimizin şehadetini makbul, bu zafer ve şehadet mirasını iftiharla benimseyen milletimizi her güçlük karşısında muzaffer eylesin. Apaçık fethin ışığında, 'Yeniden Büyük Türkiye' davasının peşinde ve uğruna nice güneşlerin battığı hilâlin gölgesinde istikbâle yürümek inanç ve duasıyla şehitlerimizin hâtırası önünde tazimle eğiliyor, milletimizin iftihar levhalarından birisi olan Çanakkale Zaferi'nin ilhamıyla ve ruhuyla her daim yol gösterici olmasını temenni ediyorum."

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