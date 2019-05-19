TBMM Başkanı Şentop'tan 19 Mayıs mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Esas itibariyle 19 Mayıs, asil milletimizin o güne kadar gösterdiği cesaret ve kahramanlığın bir hulasası, o günden başlayarak bir kükreyişe dönecek şecaat ve yiğitliğinin ön sözü olmuştur." ifadesini kullandı.

Şentop, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Birinci Dünya Savaşı sonrasında emperyalist devletlerin işgal ve istila hareketine karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlatmalarının 100. yıl dönümünün kutlandığını belirterek, Türk milletinin ve gençliğinin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

19 Mayıs 1919'un, Türk milletinin tarihinde önemli bir dönüm noktası ve kutlu bir hamlenin miladı olduğuna işaret eden Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"Bu kutlu hamle, Samsun'dan sonra Havza, Amasya, Erzurum, Sivas ve nihayet Ankara duraklarından geçerek dalga dalga bütün vatan sathına yayılmış, 'ya istiklal ya ölüm' şiarına bürünerek topyekün bir dirilişe dönüşmüştür. Esas itibariyle 19 Mayıs, asil milletimizin o güne kadar gösterdiği cesaret ve kahramanlığın bir hulasası, o günden başlayarak bir kükreyişe dönecek şecaat ve yiğitliğinin ön sözü olmuştur.