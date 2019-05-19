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TBMM Başkanı Şentop'tan '19 Mayıs' mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.05.2019 02:36 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için paylaştığı mesajında, "19 Mayıs hamlesini geçmişe ait bir hatıradan ibaret görmek doğru değildir.

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için paylaştığı mesajında, "19 Mayıs hamlesini geçmişe ait bir hatıradan ibaret görmek doğru değildir. Bu yüzden 19 Mayıs 1919’u anmak, benzer tehlikeler ve tehditler karşısında aziz milletimizin takınacağı tavrı, yürüyeceği yolu, ödeyeceği ve ödeteceği bedeli dosta düşmana ilan etmektir" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı yayımladığı mesajla kutladı. Mesajında, emperyalizme karşı başlatılan mücadelenin 100’üncü yılının kutlu olması dileğinde bulunan Şentop, "Bugün, Birinci Dünya Savaşı sonrasında emperyalist devletlerin işgal ve istila hareketine karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarının 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Milli Mücadele’yi başlatmalarının 100’üncü yıl dönümü. Milletimizin, hususen gençliğimizin bu anlamlı günü ve yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
'19 MAYIS HAMLESİNİ GEÇMİŞE AİT BİR HATIRADAN İBARET GÖRMEK DOĞRU DEĞİLDİR'
Şentop, 19 Mayıs’ı kutlu bir hamlenin miladı olarak tanımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"100’üncü yıl dönümünü idrak ettiğimiz 19 Mayıs 1919, milletimizin tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır ve kutlu bir hamlenin miladıdır. Bu kutlu hamle, Samsun’dan sonra Havza, Amasya, Erzurum, Sivas ve nihayet Ankara duraklarından geçerek dalga dalga bütün vatan sathına yayılmış, ‘ya istiklal, ya ölüm’ şiarına bürünerek topyekun bir dirilişe dönüşmüştür. Esas itibariyle 19 Mayıs, asil milletimizin o güne kadar gösterdiği cesaret ve kahramanlığın bir hulasası, o günden başlayarak bir kükreyişe dönecek şecaat ve yiğitliğinin önsözü olmuştur. 19 Mayıs hamlesini geçmişe ait bir hatıradan ibaret görmek doğru değildir. 19 Mayıs’la vücut bulan milli mücadele, tarihin belli bir döneminde başlayıp bitmiş bir süreç değil; istiklal-i tam yolunda kesintisiz ve kararlı davranmayı zorunlu kılan şuurun adıdır. Bu yüzden 19 Mayıs 1919’u anmak, benzer tehlikeler ve tehditler karşısında aziz milletimizin takınacağı tavrı, yürüyeceği yolu, ödeyeceği ve ödeteceği bedeli dosta düşmana ilan etmektir."
'TÜRKİYE’YE DÜŞMANLIĞA YELTENENLER, KAYBETMEYE MAHKUMDURLAR'
Türk milletinin dünyaya ve insanlığa söyleyeceği sözlerin bitmediğini belirten Şentop, "Bilakis milletimiz, kargaşayla malul yeni dünyada sözünün tesiri gittikçe artan ve daha da artacak bir konumdadır. Milletimize ve Türkiye’ye bu gerekçeyle düşmanlığa yeltenenler, kisveleri, gayeleri ve dayanakları ne olursa olsun kaybetmeye mahkumdurlar. Bu hususta milletimizin cesaretine ve kararlılığına en büyük delil de, 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan doğup vatanı saran mücadele ve direniş kararlılığıdır" ifadelerini kullandı.

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