TBMM Başkanı Şentop'tan 27 Mayıs mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "12 Mart 1971'de, 12 Eylül 1980'de, 28 Şubat 1997'de ve en son 15 Temmuz 2016'da millete kasteden hain girişimlerin ilk halkası olan 27 Mayıs askeri darbesi, muhakkak ki yabancı bir aklın, gayrı milli bir duruşun ve kifayetsiz bir siyasi çizginin eseridir." ifadesini kullandı.

Şentop, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye siyasi hayatı için vahim ve meşum bir hadise olarak hatırlanan bu darbenin 59'uncu yılı olduğunu belirtti.

Milli iradenin yok ve hükümsüz sayılmasını meşrulaştıran bu hadisenin, hastalıklı bir geleneğin ilk örneği olduğunu kaydeden Şentop, darbenin milletin vicdanında açtığı derin acının, uzun yıllar dinmediğini ifade etti.

27 Mayıs askeri darbesinin, demokrasiye ve sivil siyasete yönelik bir suikast şeklinde gerçekleştiğine işaret eden Şentop, darbenin, milletin özgürleşme iradesine olduğu kadar kalkınma çabasına da engel teşkil eden gerici ve ilkel bir tertip olduğunu vurguladı.

Bu tertibin sonucu, Başbakan Adnan Menderes ile Bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edildiğini anımsatan Şentop, idamların yalnızca bu üç önemli vatanpervere ve ailelerine değil onları seçen milletin bizatihi kendisine yönelik bir zulüm olduğunu belirtti.