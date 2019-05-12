TBMM Başkanı Şentop'tan Anneler Günü mesajı

ANKARA (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bütün annelerin bu müstesna gününü en samimi hislerimle kutluyorum. Temennim, şahsım da dahil anneleri sağ ve yanı başlarında olan bütün evlatlar için Anneler Gününün bu nimetin kıymetini bilmeye vesile olmasıdır." ifadesini kullandı.

Şentop, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, karşılıksız sevgi, bitmeyen özveri, sınırsız hoşgörü, merhamet, sabır ve fedakarlık gibi yüce hasletlerin sembolü olan annelerin, şefkatlerinden nasiplenmeyi en büyük nimetlerden saydığımız kıymetli varlıklar olduğuna dikkati çekti.

Milli kültürümüzde ve medeniyetimizde anne sevgisinin en kıymetli değerlerimizden olduğunu aktaran Şentop, "Nitekim inancımıza göre cennet annelerin ayakları altındadır. Şurası açıktır ki sağlam bireylerin, büyük milletlerin, sağlıklı ilişkilere sahip toplumların arkasında güçlü anneler vardır. Bu anlamda anne, yalnızca evladını yetiştiren değil, aynı zamanda geleceği inşa edendir." değerlendirmesinde bulundu.

Anneler Günü vesilesiyle bilhassa şehit annelerini minnet, şükran ve saygıyla selamladığını belirten Şentop, şunları kaydetti: