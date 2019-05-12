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TBMM Başkanı Şentop'tan 'Anneler Günü' mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 12:39 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sağlam bireylerin, büyük milletlerin, sağlıklı ilişkilere sahip toplumların arkasında güçlü anneler vardır.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sağlam bireylerin, büyük milletlerin, sağlıklı ilişkilere sahip toplumların arkasında güçlü anneler vardır. Bu anlamda anne, yalnızca evlâdını yetiştiren değil, aynı zamanda geleceği inşa edendir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Anneler Günü' nedeniyle mesaj yayımladı. Şentop, anne sevgisinin milli kültür ve medeniyette en kıymetli değer olduğunu vurguladı. Şentop, karşılıksız sevgi, bitmeyen özveri, sınırsız hoşgörü, merhamet, sabır ve fedakârlık gibi yüce hasletlerin sembolü olan annelerin, şefkatlerinden nasiplenmeyi en büyük nimetlerden saydığımız kıymetli varlıklar olduğuna dikkat çekerek, "Nitekim inancımıza göre cennet, annelerin ayakları altındadır" dedi.

'EN SAMİMİ HİSLERİMLE KUTLUYORUM'
"Sağlam bireylerin, büyük milletlerin, sağlıklı ilişkilere sahip toplumların arkasında güçlü anneler vardır" diyen Şentop, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bu anlamda anne, yalnızca evlâdını yetiştiren değil, aynı zamanda geleceği inşa edendir. Anneler günü vesilesiyle bilhassa şehit annelerini minnet, şükran ve saygıyla selamlıyorum. Çocuklarını genç yaşta vatan topraklarına emanet eden muhterem şehit analarına saygı ve sevgilerimi sunuyor, her zaman yanlarında olduğumuzu bu vesileyle bildirmek istiyorum. Vatanımızın selameti için canlarını ortaya koymuş aziz şehitlerimizin yadigârı annelerimiz bizim en büyük emanetimizdir ve aziz milletimiz bu emaneti en deruni hislerle bağrına basmaktadır. Bütün annelerin bu müstesna gününü en samimi hislerimle kutluyorum. Temennim, şahsım da dâhil anneleri sağ ve yanı başlarında olan bütün evlatlar için Anneler Günü'nün bu nimetin kıymetini bilmeye vesile olmasıdır. Artık aramızda olmayan bütün annelere rahmet, yetimliği hiç bitmeyen evlatlarına da sabır diliyorum. İnsanlığın hoşgörü, fedakârlık ve dayanışma duygularını güçlendirmeye her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde, sevginin, sabrın ve şefkatin kaynağı olan annelerimizi hürmetle selamlıyor, bütün annelerin evlatlarıyla mutlu ve hayırlı bir ömür geçirmelerini temenni ediyorum."

Haber: ANKARA, (DHA)-

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