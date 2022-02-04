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  4. TBMM Başkanı Şentop'tan Atatürk Anıtı ile Adalet Anıtı'na düzenlenen saldırılara tepki:

TBMM Başkanı Şentop'tan Atatürk Anıtı ile Adalet Anıtı'na düzenlenen saldırılara tepki:

04.02.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bir karanlık el geçmişte olduğu gibi provokasyonlar deniyor; millet olarak o elin niyetini biliyoruz. Türkiye'ye düşmanlık eden o el mutlaka kırılır"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Samsun'da Atatürk, Edirne'de Adalet anıtlarına yönelik saldırılara tepki göstererek, "Bir karanlık el geçmişte olduğu gibi provokasyonlar deniyor; millet olarak o elin niyetini biliyoruz. Türkiye'ye düşmanlık eden o el mutlaka kırılır." ifadesini kullandı.

Şentop, sosyal medya hesabından, "TBMM'nin ilk başkanı, Milli Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün millet olarak sahip çıktığımız hatırasına yönelik Samsun'da gerçekleşen provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum." paylaşımını yaptı.

Edirne Uzunköprü'de bulunan Adalet Anıtı'nın da saldırıya uğradığını belirten Şentop, "Bir karanlık el geçmişte olduğu gibi provokasyonlar deniyor; millet olarak o elin niyetini biliyoruz. Türkiye'ye düşmanlık eden o el mutlaka kırılır. Millete hainlik beyhudedir, geleceği yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

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Edirne Samsun

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