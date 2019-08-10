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TBMM Başkanı Şentop'tan bayram mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.08.2019 16:33 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bayramların gerçek manasını korumak, toplumu kuşatan güzelliklerini yaşamak ve yaşatmak sadece bu günümüz için değil geleceğimiz için de önemlidir.

ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bayramların gerçek manasını korumak, toplumu kuşatan güzelliklerini yaşamak ve yaşatmak sadece bu günümüz için değil geleceğimiz için de önemlidir. Bayramları büyük mana içeriğinden soyutlayan ve basit bir tatile indirgeyen yaklaşımların milletçe geleceğimize de zarar vereceğini unutmamak gerekir" dedi.
TBMM Başkanı Şentop, Kurban Bayramı mesajında, Kurban Bayramı'nın, insanlığın barışını, huzur ve kurtuluşunu hedeflediğini belirterek, "Dinimizin ve büyük medeniyetimizin en önemli günlerinden biri Kurban Bayramıdır. Milletçe bu büyük ve mübarek güne ulaşmanın mutluluğunu ve şükrünü yaşıyoruz" dedi.
Kurban Bayramı'nın aynı zamanda Hac ibadetinin vakti olduğuna vurgu yapan Şentop şöyle dedi:
"Bu bayram günleri; medeniyetimizin 'büyük bayram' olarak nitelendirdiği kutsiyeti haiz günlerdir. Sevinçlerin, mutluluğun, birbirini gözetmenin, hayrın, iyiliğin, yardımlaşmanın zirve yaptığı bayramları hakkıyla yaşamak ve çocuklarımıza, gelecek nesillere aktarmak çok önemlidir. Milletler birçok temel değerleri içinde bilhassa bayramlarıyla da varlıklarını ve bütünlüklerini korumaktadır. Bu sebeple bayramların gerçek manasını korumak, toplumu kuşatan güzelliklerini yaşamak ve yaşatmak sadece bu günümüz için değil geleceğimiz için de önemlidir. Bayramları büyük mana içeriğinden soyutlayan ve basit bir tatile indirgeyen yaklaşımların milletçe geleceğimize de zarar vereceğini unutmamak gerekir."
'YENİ KURULACAK DÜNYANIN AKTÖRÜ TÜRKİYE OLACAKTIR'
Şentop, tarihin kavşak noktalarından birinden geçtiklerine işaret ederek, "Bölgemizde ve dünyamızdaki gelişmeler yeni bir dünyanın kurulması arifesinde olduğumuzu göstermektedir. Yüzyıl öncesinin sorunları yeniden gündemde, yeniden müzakere ve tartışma masasındadır. Hamdolsun Türkiye’miz, yüzyıl öncesine göre çok daha güçlü, çok daha yüksek moralli, geleceğe çok daha fazla ümitle bakacak durumdadır. Yüzyıl önce yaklaşık yarım asır devam eden savaşlar neticesinde topraklarını, insanlarını, ekonomik varlıklarını kaybetmiş, yorulmuş, adeta tükenmiş bir Türkiye vardı. Bu ümitsiz tablodan destansı İstiklal Savaşı ile yepyeni bir devlet çıkarttık, Cumhuriyetimizi kurduk. Yüzyıl sonra bugün genç ve dinamik güçlü insan kaynağımızla, her şeye rağmen güçlü ekonomimizle, bölgesel ve küresel anlamda sözü ve kararı itibarlı devletimizle geleceğe büyük ümitlerle bakıyoruz. Yeni kurulacak dünyanın etkili hatta belirleyici bir aktörü Türkiye olacaktır. Bunun için en büyük dayanağımız milli değerlerimiz, büyük medeniyetimizin güçlü kodları, bunlar etrafında sevgi ve saygıyla kenetlenmiş, birlik ve beraberlik içinde bir Türkiye tablosudur" ifadelerini kullandı.

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