TBMM Başkanı Şentop'tan bayram mesajı

ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bayramların gerçek manasını korumak, toplumu kuşatan güzelliklerini yaşamak ve yaşatmak sadece bu günümüz için değil geleceğimiz için de önemlidir. Bayramları büyük mana içeriğinden soyutlayan ve basit bir tatile indirgeyen yaklaşımların milletçe geleceğimize de zarar vereceğini unutmamak gerekir" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Kurban Bayramı mesajında, Kurban Bayramı'nın, insanlığın barışını, huzur ve kurtuluşunu hedeflediğini belirterek, "Dinimizin ve büyük medeniyetimizin en önemli günlerinden biri Kurban Bayramıdır. Milletçe bu büyük ve mübarek güne ulaşmanın mutluluğunu ve şükrünü yaşıyoruz" dedi.

Kurban Bayramı'nın aynı zamanda Hac ibadetinin vakti olduğuna vurgu yapan Şentop şöyle dedi:

"Bu bayram günleri; medeniyetimizin 'büyük bayram' olarak nitelendirdiği kutsiyeti haiz günlerdir. Sevinçlerin, mutluluğun, birbirini gözetmenin, hayrın, iyiliğin, yardımlaşmanın zirve yaptığı bayramları hakkıyla yaşamak ve çocuklarımıza, gelecek nesillere aktarmak çok önemlidir. Milletler birçok temel değerleri içinde bilhassa bayramlarıyla da varlıklarını ve bütünlüklerini korumaktadır. Bu sebeple bayramların gerçek manasını korumak, toplumu kuşatan güzelliklerini yaşamak ve yaşatmak sadece bu günümüz için değil geleceğimiz için de önemlidir. Bayramları büyük mana içeriğinden soyutlayan ve basit bir tatile indirgeyen yaklaşımların milletçe geleceğimize de zarar vereceğini unutmamak gerekir."