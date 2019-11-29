HABER

TBMM Başkanı Şentop'tan, Cibuti'de Ambouli Dostluk Barajı'na ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.11.2019 18:34 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Şentop'tan, Cibuti'de Ambouli Dostluk Barajı'na ziyaret

CİBUTİ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye ve Cibuti arasındaki mevcut dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi ve su alanında iş birliğinin geliştirmesi için yapılan Ambouli Dostluk Barajı'nı ziyaret etti.

Şentop, Cibuti temasları kapsamında gittiği Ambouli Dostluk Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Meclis Başkanı Şentop, bölgedeki insanlara içme ve kullanma suyu temin edilmesi, Cibuti nüfusunun yüzde 75'inin yaşadığı başkent Cibuti'nin taşkınlardan korunması amacıyla Türkiye tarafından hibe olarak inşa edilen baraja ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Türk ve yerel işçilerin çalıştığı barajın, 1 Nisan 2020'de tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Ziyarete, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti Mardin Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Şeyhmus Dinçel, AK Parti Diyarbakır Milletvekili ve Türkiye-Cibuti Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Oya Eronat, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu ile Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Salim Levent Şahinkaya katıldı.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Bakan Gül: O eve yazılan yazı, hepimizin evine yazılan yazıdır (2)Bakan Gül: O eve yazılan yazı, hepimizin evine yazılan yazıdır (2)
Esgin: “Sahillere vuran bebek ölümlerinin sorumlusu Avrupa’dır”Esgin: “Sahillere vuran bebek ölümlerinin sorumlusu Avrupa’dır”
Anahtar Kelimeler:
Ambouli Dostluk Barajı TBMM Başkanı Mustafa Şentop Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Salim Levent Şahinkaya

En Çok Okunan Haberler

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Sağlık Bakanı açıkladı! 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı açıkladı! 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Oğlu 10 yaşına girdi! Annesinin kopyası

Oğlu 10 yaşına girdi! Annesinin kopyası

Yağmura aldırış etmediler! 1500 liraya indi saatlerce beklediler

Yağmura aldırış etmediler! 1500 liraya indi saatlerce beklediler

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Uğur Dündar'dan Deniz Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorum

Uğur Dündar'dan Deniz Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorum

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Muharrem İnce'den yeni açıklama

Muharrem İnce'den yeni açıklama

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a canlı yayında uyarı!

Erdoğan'dan Bakan Kurum'a canlı yayında uyarı: İnşallah maşallah deme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a çok sert 'NATO' tepkisi

Erdoğan'dan Macron'a çok sert 'NATO' tepkisi

Uğur Dündar'dan Deniz Baykal ve kızı Aslı Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorum

Uğur Dündar'dan Deniz Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorum

AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Mansur Yavaş'a çağrı: Adli mercilere başvur

Mansur Yavaş için sert sözler: Kızarmayan yüzü belki kızarır

Son dakika: Bakan Gül'den Alevi ailenin evine işaret konulması olayıyla ilgili açıklama

İzmir'deki skandal olaya ilişkin yeni açıklama

Ahmet Davutoğlu'nun partisiyle ilgili flaş açıklamalar

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.