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TBMM Başkanı Şentop'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.10.2019 20:03 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Hedefimiz hürriyet ve bağımsızlığı koruyup, Türkiye'yi her alanda güçlü, güvenilir ve öncü devlet yapıp, uluslararası yarışta en öne geçmesini sağlamak" dedi.

ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Hedefimiz hürriyet ve bağımsızlığı koruyup, Türkiye'yi her alanda güçlü, güvenilir ve öncü devlet yapıp, uluslararası yarışta en öne geçmesini sağlamak" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Şentop, milli iradenin üstünlüğünü ve vatandaşlık hukukunu esas alan ve milletin her ferdini eşit kabul eden Cumhuriyet'in 96'ncı yılına erişmiş bulunduklarını bildirdi. Bu süreçte devlet ve millet olarak içeride ve dışarıda önemli sınamalardan geçtiklerini kaydeden Şentop, "27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan dönemlerinde maruz kaldığımız darbe ve darbe teşebbüslerine rağmen ana istikametimizi hep muhafaza ettik. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün yıkıcı etkilerini devlet- millet dayanışmasını tesis ederek atlattık. Aynı şekilde 20'nci yüzyılın son çeyreğinden başlamak üzere içeriden ve dışarıdan PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütlerinin bölücü, yıkıcı eylemlerine maruz kalsak da milletimizin barış, huzur ve güven içinde birlikte yaşama iradesini hep muhafaza ettik. Bu arada siyasi alanda yaşadığımız istikrarsızlıkların neticesi olarak tarihin akışına ayak uydurmakta geç kaldığımız dönemler de geçirdik. Karşılaştığımız sorunlardan çıkardığımız derslerle 21'inci yüzyılın başında yakaladığımız siyasi istikrar fırsatını iyi değerlendirerek eğitim, sağlık, ulaştırma, haberleşme gibi alanlarda yaptığımız yatırımlarla ülkemizin geleceğe emin adımlarla yürümesinin önünü açtık" ifadelerine yer verdi.
'İRADEMİZİ HER ZAMAN MUHAFAZA EDECEĞİZ'
Şentop, her alanda yetişen nitelikli insan gücüyle Türkiye'nin bölgede ve dünyada örnek alınan bir devlet haline geldiği belirterek, şunları kaydetti:
"Ekonomimize kazandırdığımız dinamizm ile dünyanın güçlü ve itibarlı devletleri arasında yer almayı başardık. Savunma ve güvenlik alanında aldığımız tedbirler ve yaptığımız yatırımlarla vatanımızı her türlü tehditten masun kıldık. Hedefimiz hürriyet ve bağımsızlığı koruyup, Türkiye'yi her alanda güçlü, güvenilir ve öncü devlet yapıp, uluslararası yarışta en öne geçmesini sağlamak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim en büyük mirasım' dediği Cumhuriyet'in bize kazandırdığı değerlere sahip çıkarak milletimizin istikbale emin adımlarla ilerlemesini sağlama irademizi her zaman muhafaza edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum."

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