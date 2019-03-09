HABER

TBMM Başkanı Şentop'tan esnaf ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 17:44 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - "Çorlu'nun en güzel yerine millet bahçesi yapıyoruz"

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Ticaret ve Sanayi Odası'nca kendisi için düzenlenen yemeğin ardından esnafı ziyaret eden Şentop, davet üzerine bir taksi durağında şoförlerle çay içti, sohbet etti.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Şentop, zaman zaman çocukları kucağına alarak sevdi. Şentop, daha sonra yapılması planlanan millet bahçesi alanına geçerek, Vali Aziz Yıldırım ve Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılar'dan bilgi aldı.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, millet bahçesiyle ilgili proje çalışmalarının devam ettiğini belirterek, en kısa zamanda yapımına başlanacağını aktardı.

Şentop, alandaki binaların yıkılarak temizlendiğini ifade ederek, "İnşallah yakın zamanda millet bahçesiyle ilgili alanlar açılmaya, yapılmaya başlanacak. Yarın Çevre ve Şehircilik Bakanımız buraya yine uğrayacak ve o daha detaylı bilgi verecektir. Çorlu'nun en güzel yerine millet bahçesi yapıyoruz. Malum Süleymanpaşa'da en güzel yerlerden birisi tugay alanı. Oradan askeri birlik taşınmıştı zaten. Orada 57. Alay'a ait binalar var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'na gitmeden önce kaldığı, bulunduğu yer. Orası da askeri müze olarak eski binalar yapılacak." diye konuştu.

Bir gazetecinin "Millet bahçesindeki alanın bir bölümünün tesciliyle ilgili açılan davanın seyri ne durumda?" sorusunu yanıtlayan Şentop, mera arazisinin tesciliyle ilgili davanın devam ettiğini anlattı.

"Mera arazisinin şahsi mülkiyet olması mümkün değil." diyen Şentop, "Zaman aşımı da söz konusu değil bu konuda. Onların sonucu da beklenir ama tabii buradaki alan çok büyük, kademe kademe de yapılabilir, millet bahçesi genişletilir, daha sonra büyür. Proje en kısa zamanda tamamlanacak ve Bakan Bey onunla ilgili açıklama yapacaktır." şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Şentop'tan esnaf ziyareti

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - "Çorlu'nun en güzel yerine millet bahçesi yapıyoruz"

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
esnaf ziyareti millet bahçesi Mustafa Şentop TBMM

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

Erdoğan: Bunun adı şaka değil olsa olsa hadsizlik

Erdoğan: Bunun adı şaka değil olsa olsa hadsizlik

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'de kayalıklarda can pazarı

Kayalıklarda can pazarı! 2 saat uğraştılar ve...

Bakan Soylu: “Uyuşturucu satıcılarını da liderlerini de yerin 7 kat dibine göndermezsek namerdiz”

'Yerin 7 kat dibine göndermezsek namerdiz' Bakan Soylu sert konuştu

Şanlıurfa'da esnafın marul kavgası: 1 yaralı, 1 gözaltı

Esnaf kavgası kanlı bitti! Sebebi pes dedirtti!

CHP'nin seçim koordinasyon merkezine silahlı saldırı

CHP'nin seçim merkezine silahlı saldırı!

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Twitter'dan duyuruldu! Savaş uçakları bomba yağdırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.