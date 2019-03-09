TBMM Başkanı Şentop'tan esnaf ziyareti

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Ticaret ve Sanayi Odası'nca kendisi için düzenlenen yemeğin ardından esnafı ziyaret eden Şentop, davet üzerine bir taksi durağında şoförlerle çay içti, sohbet etti.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Şentop, zaman zaman çocukları kucağına alarak sevdi. Şentop, daha sonra yapılması planlanan millet bahçesi alanına geçerek, Vali Aziz Yıldırım ve Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılar'dan bilgi aldı.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, millet bahçesiyle ilgili proje çalışmalarının devam ettiğini belirterek, en kısa zamanda yapımına başlanacağını aktardı.

Şentop, alandaki binaların yıkılarak temizlendiğini ifade ederek, "İnşallah yakın zamanda millet bahçesiyle ilgili alanlar açılmaya, yapılmaya başlanacak. Yarın Çevre ve Şehircilik Bakanımız buraya yine uğrayacak ve o daha detaylı bilgi verecektir. Çorlu'nun en güzel yerine millet bahçesi yapıyoruz. Malum Süleymanpaşa'da en güzel yerlerden birisi tugay alanı. Oradan askeri birlik taşınmıştı zaten. Orada 57. Alay'a ait binalar var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'na gitmeden önce kaldığı, bulunduğu yer. Orası da askeri müze olarak eski binalar yapılacak." diye konuştu.