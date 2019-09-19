TBMM Başkanı Şentop'tan Gaziler Günü mesajı

ANKARA, (DHA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gaziler Günü mesajında, "Uğruna büyük bedeller ödenerek kazanılan bu vatan, bizlere şehit ve gazilerimizin en kutsal emanetidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, onların paha biçilmez fedakarlıkları sayesinde daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Şentop, gazi ve şehit yakınlarının, Türk milletinin kıymetli emanetleri olduğuna vurgu yaptığı mesajında, şunları kaydetti:

"Uğruna büyük bedeller ödenerek kazanılan bu vatan, bizlere şehit ve gazilerimizin en kutsal emanetidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, onların paha biçilmez fedakârlıkları sayesinde daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir. Vatanseverlikleri, cesaretleri ve unutulmaz hizmetleriyle örnek aldığımız gazilerimize, saygın kişiliklerine yaraşır yaşam koşulları sunmak devlet ve millet olarak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Devletimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün imkânlarıyla onların yanlarında olmaya devam edecektir. Bugün millet olarak, birlik ve beraberlik içinde, bağımsız ve hür yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçlu olduğumuzun bilinci içinde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize, aileleri ile birlikte sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler diliyorum."

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