TBMM Başkanı Şentop’tan gensoru açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, “Otomatik vitesli arabada debriyaj yok. ‘Bu sistemde gensoru niye yok’ sorusunun cevabı bu örnekle anlatılabilir. Bu sistemde şanzımanı farklı, gensoru hükümetin Parlamento içinden çıktığı ve güvenoyu aldığı sistemde olabilir” dedi.

Yeni sistemde gensoru olmamasına ilişkin eleştirilere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, şöyle cevap verdi:

“Manuel vitesli otomobille otomatik vitesli otomobil arasındaki fark. Manuel vitesli arabada debriyaj var. Otomatik vitesli arabada debriyaj arıyorsunuz, sonradan alışıyorsunuz. Otomatik vitesli arabada debriyaj yok. ‘Bu sistemde gensoru niye yok’ sorusunun cevabı bu örnekle anlatılabilir. Bu sistemde şanzımanı farklı, gensoru hükümetin Parlamento içinden çıktığı ve güvenoyu aldığı sistemde olabilir. Gensoru basit bir ifadeyle güvenoyunun geri alınmasıdır. Yeni sistemde Parlamento’dan güvenoyu alarak, kurulan bir hükümet yok. Hükümet doğrudan sandıktan çıkıyor."



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