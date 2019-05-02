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TBMM Başkanı Şentop'tan Hisarcıklıoğlu'na tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.05.2019 15:15 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Ankara'da yapılan 75'inci Genel Kurulu'nda kendisini karşılayan heyette TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yer almayınca, toplantıya katılmadan ayrıldı.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Ankara'da yapılan 75'inci Genel Kurulu'nda kendisini karşılayan heyette TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yer almayınca, toplantıya katılmadan ayrıldı. Şentop, yaptığı açıklamada, durumu 'protokol ayıbı' olarak değerlendirdi.
TBMM Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Meclis Başkanı Mustafa Şentop, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından davet edildiği 75'inci Genel Kurulu'na katılmak üzere programın düzenlendiği TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ne gitti. Ancak Şentop, kendisini karşılayan heyet arasında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yer almayınca, toplantıya katılmadan ayrıldı.
'PROTOKOL AYIBI'
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'protokol ayıbı' olarak değerlendirdiği konuya ilişkin, "TBMM Başkanı olarak davet edildiğim bir yerde, davet sahibi tarafından karşılanmam gerekir. Milleti temsil eden bir makamın devlet geleneklerine de yakışmayan bir şekilde görmezden gelinmesi kabul edilemez, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun bunu öğrenmesi gerekiyor. Burada söz konusu olan şahsım değil, TBMM’nin temsil ettiği millî iradedir" diye açıklama yaptı.

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