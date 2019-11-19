HABER

TBMM Başkanı Şentop'tan İYİ Parti'ye 100. yıl etkinlikleri ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.11.2019 17:32 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - "Verimli bir görüşme oldu. İnşallah TBMM'nin 100. yılına yakışan güzel bir faaliyet programıyla milletimizin karşısına çıkacağız" - İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: - "Özellikle üzerinde durduğumuz konu, 100 yıllık Meclisin ruhuna uygun program hazırlanması. Sayın Başkan'a da bu konuda güveniyoruz"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclisin açılışının 100. yıl dönümü etkinliklerinin planlanmasına ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere, İYİ Parti Grup Başkanı Orhan Çakırlar ve grup başkanvekilleriyle görüştü.

İYİ Parti Grup Başkanı Çakırlar ve İYİ Parti Grup başkanvekilleri Lütfü Türkkan ile Müsavat Dervişoğlu, Meclis Başkanı Şentop'u, İYİ Parti TBMM Grup Başkanlığının girişinde karşıladı.

Yaklaşık 40 dakika süren görüşme sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Şentop, 23 Nisan 2020'nin, TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü olduğunu, bu kapsamda gelecek yıl birtakım etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

Bu kapsamda birtakım çalışmaların yürütüldüğünü hatırlatan Şentop, "Önceki hafta milletvekillerimizden görüş istemiştik, geçen hafta da Mecliste grubu bulunan partilerimizin grup yönetimleriyle bir araya geldik. Şimdi de İYİ Parti Grup Başkanı ve grup başkanvekili arkadaşlarımızla görüştük." dedi.

Ziyaretlerde görüş alışverişinde bulunduklarını, öneri ve teklifler varsa bunları topladıklarını söyleyen Şentop, "Bu münasebetle bir ziyaret gerçekleştirdim. Verimli bir görüşme oldu. İnşallah TBMM'nin 100. yılına yakışan güzel bir faaliyet programıyla milletimizin karşısına çıkacağız." diye konuştu.

- "Bazı önerilerimiz oldu"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da "Biz de bugün Sayın Başkanın 100. yıl dönümü mahiyetinde yaptığı hazırlıkları kendi ağzından dinledik. Bu konuda bazı önerilerimiz oldu. Sayın Başkana bunları ilettik." dedi.

Özellikle üzerinde durdukları konunun, 100 yıllık Meclisin ruhuna uygun program hazırlanması olduğunu belirten Türkkan, "Herhangi bir parti taassubuna kaçmadan bu 100 yıl içinde gelişen iyi veya kötü tüm olayların vurgulandığı, Meclisin tarihini en iyi şekilde aktaracak bir çalışmanın olduğu şeklindeydi. Sayın Başkan'a da bu konuda güveniyoruz. Çalışmaların da bu minvalde olduğunu bizatihi müşahede ettik." ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2020 yılı bütçe teklifinin görüşüldüğüne işaret eden Türkkan, "Meclis TV'nin veya Meclisin internet kanalının bu görüşmeleri vermesi konusunda talebimizi Sayın Başkan'a tekrar ilettik. 'Konunun yeniden görüşüleceğini, bir daha karar verileceğini' ifade ettiler." değerlendirmelerinde bulundu.

PARTNERDünyanın en seksi 20 kadınıDünyanın en seksi 20 kadını
AK Parti Balıkesir İl Başkanı Sağlam, görevinden istifa ettiAK Parti Balıkesir İl Başkanı Sağlam, görevinden istifa etti
Binali Yıldırım Çankırı’da cenaze törenine katıldıBinali Yıldırım Çankırı’da cenaze törenine katıldı
Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti Grup Başkanı Orhan Çakırlar İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan Meclis'in açılışının 100. yıl dönümü TBMM Başkanı Mustafa Şentop

En Çok Okunan Haberler

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

Türkiye'den ABD'ye sert tepki!

Türkiye'den ABD'ye sert tepki!

Kamuya binlerce eleman alınacak

Kamuya binlerce eleman alınacak

Erdoğan'ın ardından Bahçeli'den EYT açıklaması

Erdoğan'ın ardından Bahçeli'den EYT açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Diğer Haberler
Konuşması sırasında seslendi! Erdoğan yanına çağırınca gözyaşlarını tutamadı

Konuşması sırasında seslendi! Gözyaşlarını tutamadı

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız istifa etti

AK Parti'de bir istifa daha

AK Partili Ünal'dan Kadirova'nın ölümüyle ilgili açıklama

AK Partili Ünal'dan Kadirova'nın ölümüyle ilgili açıklama

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde EYT gerginliği

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde EYT gerginliği

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başörtülü kadınlara yönelik saldırıya tepki

Kılıçdaroğlu'ndan başörtülü kadınlara yönelik saldırıya tepki

HDP'de 'ara seçim' tartışması! Tüm gözler yarınki toplantıda

Tüm gözler yarınki toplantıda! 'Ara seçim' ihtimali

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.