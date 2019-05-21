TBMM Başkanı Şentop'tan Meclis personeline iftar

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Meclisteki güzel görüntüyü ortaya çıkarabilmek için yoğun çalışan, 7 bin 600'ün üzerinde arkadaşımız bulunuyor." dedi. Şentop, dün Meclis personeliyle TBMM Personel Lokantası'nda düzenlenen iftarda bir araya geldi. İftar yemeği öncesinde konuşma yapan Şentop, ramazan ayının "başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş" olan mübarek bir ay olduğunu belirtti. Meclis Başkanı seçilmesinin ardından hızlı bir süreçten geçtiklerini söyleyen Şentop, bu bakımdan planladığı birçok şeye henüz tam olarak başlayamadıklarını dile getirdi. Meclisteki birimleri ziyaret ederek, çalışmalara ilişkin bilgi almak istediğini anlatan Şentop, gelecek haftadan itibaren ziyaretlerine başlayacağını bildirdi. Meclisteki güzel görüntünün arka planında emek ve çalışma olduğuna dikkati çeken Şentop, "Meclisin görünen yüzü var. Bütün bu görüntüyü ortaya çıkarabilmek için yoğun çalışan, 7 bin 600'ün üzerinde arkadaşımız bulunuyor. Onların emeklerinin her biri görünmüyor, toplamda görülüyor. TBMM olarak güzel görüntü oluşturabiliyorsak bunu hep beraber oluşturmuş oluyoruz." diye konuştu.

Mecliste görev taksimi olduğuna değinen Şentop, "Bu çerçevede de işler doğru yürüdüğünde, zamanında yapıldığında, bir hata, kusur olmadığında fazla bir konu olmaz, konuşulmaz ama en ufak bir hata çok önemli bedellere sebebiyet verebilir. Bu, aslında sosyal hayatta da kurumsal hayatta da bilimsel hayatta da böyle. Kurumlar, bilimsel, kurumsal çalışmalar, sosyal çalışmalar hatalar üzerinden değerlendirilir." ifadelerini kullandı. DHKP-C'li teröristlerce TBMM'de gerçekleştirilmeye çalışılan eylemi hatırlatan Şentop, şöyle devam etti: "Bununla aslında Meclise girmeye çalışan, göz diken bazı terörist grupların olduğu, bunların daha önceden çalışmalar yürüttüğü ortaya çıktı. Hamdolsun bir taraftan buradaki sistemin iyi çalıştığı test edilmiş oldu ama Allah korusun bir hata olmuş olsaydı, bu hepimize mal olacak, bedelini hepimizin ödeyeceği bir hataya dönüşecekti. Bu biraz güvenlikle ilgili bir konu ama bunun dışında bizim çok basit saydığımız birçok konu olabilir. Hepimiz çok basit hataların buradaki toplam çalışmadaki güzelliği bozabileceğinin farkında olmalıyız."

- "Katkılarınızı bekliyorum" 2020'nin önemli bir dönüm noktası olduğuna değinen Şentop, başta İstiklal Harbi olmak üzere TBMM'nin kuruluşu, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıllarının idrak edileceğine işaret etti. 100'üncü yılların, önemli tarihi dönüm noktası olduğunu söyleyen Şentop, "Hem geçmişi değerlendirmek hem enerjimizi yeniden tazelemek, bakış açılarımızı, perspektiflerimizi temizlemek hem de geleceğe yönelik yeni hamle yapma imkanlarını araştırmak bakımından çok önemli. Bununla ilgili de hazırlıklar yapacağız. Bu konuda sizlerin de katkılarını bekliyorum." dedi. Meclis personeline kişisel elektronik posta adresini söyleyen Şentop, "Bana, konu olarak 2020'yi yazmak suretiyle Meclisin açılışının 100. yılında ne tür programlar, kutlamalar yapılabilir, önerileriniz nelerdir, bunun dışında başka önerilerinizi, değerlendirmelerinizi yazabilirsiniz. Hep beraber Meclis'in 100. yılında yeni hamlelere imkan verecek birtakım değerlendirmeleri, çalışmaları yapacağız. Katkılarınızı, fikirlerinizi bekliyorum." çağrısında bulundu.