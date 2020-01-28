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TBMM Başkanı Şentop'tan "Misakımillinin 100. yılı" mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.01.2020 17:27 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Şentop'tan "Misakımillinin 100. yılı" mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Misakımillimize/milli andımıza ebediyyen sahip çıkacağız." ifadesini kullandı.

Şentop, Twitter'dan, Misakımilli kararlarının kabul edilişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Meclis Başkanı Şentop, paylaşımında "Bugün, Misakımillinin 100. yılını şerefle yad ediyorum. İşgal altında ve yokluklar içindeki milletimize kurtuluş yolunu çizen belgeyi imzalayan Meclisi Mebusan üyelerine minnettarız. Misakımillimize/milli andımıza ebediyyen sahip çıkacağız." ifadesine yer verdi.

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