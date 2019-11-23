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TBMM Başkanı Şentop'tan 'Öğretmenler Günü' mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 20:52 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Her çocuğun içinde bir öğretmenin yaktığı kandil vardır.

ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Her çocuğun içinde bir öğretmenin yaktığı kandil vardır. Bazı kandiller bir ömür sönmeden insanın içini ısıtmayı ve zihnini aydınlatmayı sürdürür. Gününüz kutlu, sevinçli ve umutlu olsun değerli öğretmenlerim" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Şentop, "Her milletin olmazsa olmaz yapıtaşları arasında adalet, sağlık ve eğitim ilk sırada yer alır. Ama eğitim, kuşku yok ki diğer bütün alan ve disiplinlerdeki insanların da yetişme sürecindeki etkileri ve rolü sebebiyle tartışmasız bir noktada konumlanır ve bir adım öne çıkar. Aziz milletimizin gelecek kurgusunun ve sosyolojik mimarisinin sağlıklı inşası her halükarda, her düzeydeki öğretmen profilimizin fedakarlık, içtenlik ve zihinsel gücüyle yakından ilgilidir. Eğitim ordumuzun her neferinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine ilişkin etkileyici ve şekillendirici rolü açıktır ve tartışılmaz değerdedir" ifadelerini kullandı.
Şentop, mesajında şunları kaydetti:
"Öğretmenlerimizi, her birimizin zihin dünyasına ve hayatımızın istikametine etki eden; çocuklarımızı bu dünyanın sürekli değişen akışı karşısında hayata hazırlayan değerli çabaları ve her türlü takdirin üzerindeki fedakar tutumları sebebiyle tebrik eder; bu aziz vazifeyi ifa ederken şehit olan bütün öğretmenlerimizi de saygı, rahmet ve minnetle andığımı ifade etmek isterim. Her çocuğun içinde bir öğretmenin yaktığı kandil vardır. Bazı kandiller bir ömür sönmeden insanın içini ısıtmayı ve zihnini aydınlatmayı sürdürür. Gününüz kutlu, sevinçli ve umutlu olsun değerli öğretmenlerim."

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