TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne Belediye Başkanı ve CHP'nin Edirne Belediye Başkan Adayı Recep Gürkan'a ait, sosyal medya ve internette yer alan görüntülere ilişkin, "Böyle bir anlayışı, böyle bir zihniyeti, bilhassa Trakya topraklarından çıkmış olması hasebiyle de üzüntüyle karşılıyorum, kınıyorum, lanetliyorum." dedi.

Eğitim-Bir-Sen tarafından Çerkezköy ilçesinde düzenlenen toplantıya katılan Şentop, Türkiye'nin bekasına zarar gelmemesi için hareket ettiklerini söyledi.

Bu anlayışla hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Şentop, "Bugün bazı haber sitelerine, maalesef Trakya'dan Edirne Belediye Başkanı'nın 15 Temmuz gecesi darbecilerin şerefine kadeh kaldırdığı konuşma ve görüntü düştü. Çok üzücü bir şey." diye konuştu.

Şentop, 15 Temmuz'un bir parti meselesi olmadığını ifade ederek, "15 Temmuz, Türkiye birçok darbe yaşadı, o darbelerden biriydi ama o kadar değildi. 15 Temmuz Türkiye için işgal teşebbüsüydü, sadece darbe değil. Türkiye'nin iddiasını ortadan kaldırmak ve Türkiye'yi daha önce olduğu gibi dışarıdan operasyonlara açık bir ülke haline getirmek için yapılmış bir teşebbüstü. FETÖ'cü hainlerin bir işgal teşebbüsüydü." ifadelerini kullandı.