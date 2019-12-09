HABER

TBMM Başkanı Şentop'tan Şırnak'ta şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.12.2019 16:57 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Şentop'tan Şırnak'ta şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Şırnak’ta teröristlerin tuzakladığı patlayıcının imhası sırasında infilak etmesi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Şentop, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Şırnak'ta teröristlerin tuzakladığı patlayıcının imhası sırasında şehit olan askerler Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar ve bomba imha uzmanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'e Allah'tan rahmet diledi.

Yaralı askerler için acil şifalar dileyen Şentop, "Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

PARTNER Tam o an çekildi! Tam o an çekildi!
CHP'li Köse: Kadın cinayetleri araştırılmalıCHP'li Köse: Kadın cinayetleri araştırılmalı
Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildiAdalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi
Anahtar Kelimeler:
şehit şırnak TBMM Başkanı Mustafa Şentop

En Çok Okunan Haberler

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Değiştirmeyi unutmayın! 31 Aralık son gün

Değiştirmeyi unutmayın! 31 Aralık son gün

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

‘Tuvaletçi başkan’ kendini savundu, dış güçleri işaret etti

‘Tuvaletçi başkan’ kendini savundu, dış güçleri işaret etti

Aynı kıyafeti giyince... 'Göğüs farkı'

Aynı kıyafeti giyince... 'Göğüs farkı'

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Diğer Haberler
CHP'li Özgür Özel’in, Kemal Kılıçdaroğlu’na gösterdiği fotoğraflar merak konusu oldu

Kılıçdaroğlu’na gösterdiği fotoğraflar merak konusu oldu

MHP Aydın İl Başkanı Pehlivan görevden alındı

MHP'li ismin sözleri olay yaratmıştı! Görevden alındı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Karşımızda susuyor...

Erdoğan'dan Macron'a sert tepki! Karşımızda susuyor...

TBMM'de bütçe görüşmeleri başladı! Devlet Bahçeli Genel Kurul'da

Devlet Bahçeli TBMM'deki bütçe görüşmelerine katıldı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 2020 yılı büyüme hedefini açıkladı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 2020 yılı büyüme hedefini açıkladı

Bakan Soylu: İstenmeyenleri kapının önüne koyuyoruz

Bakan Soylu'dan manidar paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.