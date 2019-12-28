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  4. TBMM Başkanı Şentop'tan Somali'deki bombalı saldırıya tepki:

TBMM Başkanı Şentop'tan Somali'deki bombalı saldırıya tepki:

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.12.2019 15:11 | Son Güncelleme

"Somali'de gerçekleşen saldırı, terörün ne denli insanlık düşmanı bir yöntem olduğunu göstermesi bakımından acil bir uyarıdır"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Somali'deki saldırının, terörün ne denli insanlık düşmanı bir yöntem olduğunu göstermesi bakımından acil bir uyarı olduğunu belirtti.

Şentop, sosyal medya hesabından Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Somali'deki saldırıda, iki Türk vatandaşının da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini teessürle öğrendiğini aktaran Şentop, dost Somali halkına ve hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına baş sağlığı diledi.

Şentop, "Somali'de gerçekleşen saldırı, terörün ne denli insanlık düşmanı bir yöntem olduğunu göstermesi bakımından acil bir uyarıdır. Bu acı olay, Türkiye'nin terörün her türlüsüne karşı yürüttüğü kararlı ve örnek mücadelenin haklılığını bir kez daha ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Mogadişu Somali'deki saldırı TBMM Başkanı Mustafa Şentop

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