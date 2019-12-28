TBMM Başkanı Şentop'tan Somali'deki bombalı saldırıya tepki:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Somali'deki saldırının, terörün ne denli insanlık düşmanı bir yöntem olduğunu göstermesi bakımından acil bir uyarı olduğunu belirtti.

Şentop, sosyal medya hesabından Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Somali'deki saldırıda, iki Türk vatandaşının da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini teessürle öğrendiğini aktaran Şentop, dost Somali halkına ve hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına baş sağlığı diledi.

Şentop, "Somali'de gerçekleşen saldırı, terörün ne denli insanlık düşmanı bir yöntem olduğunu göstermesi bakımından acil bir uyarıdır. Bu acı olay, Türkiye'nin terörün her türlüsüne karşı yürüttüğü kararlı ve örnek mücadelenin haklılığını bir kez daha ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

