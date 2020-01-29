HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. TBMM Başkanı Şentop’tan Trump’ın Orta Doğu planına tepki

TBMM Başkanı Şentop’tan Trump’ın Orta Doğu planına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2020 14:24 | Son Güncelleme

Türkiyle Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, “Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın sanki dünyanın tapusunu elinde tutan bir kişi gibi hareket etmesi Suriye, üçüncü ülkelerin toprakları ile ilgili karar vereceğini düşünmesi uluslararası hukuk bakımından vahim bir tablodur.

Türkiyle Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, “Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın sanki dünyanın tapusunu elinde tutan bir kişi gibi hareket etmesi Suriye, üçüncü ülkelerin toprakları ile ilgili karar vereceğini düşünmesi uluslararası hukuk bakımından vahim bir tablodur. Uluslararası hukuk her alanda olduğu gibi ya hukuk vardır. Hukuk yoksa güç kullanımı eşkiyalıktır. Bunun adı uluslar arası eşkiyalıktır” dedi.
TBMM Başkanı Şentop, gazetecilerin Amerika Birleşik Devletleri’nin Filistin ile ilgili kararına ilişkin sorusunu cevapladı. Şentop, ABD Başkanı Trump’ın İsrail’in yolsuzlukla yargılanan Başbakanı’nı da yanına alarak Filistin, Suriye topraklarıyla ilgili açıklama yaptığını hatırlatarak, “Bunun Ortadoğu barışı, İsrail-Filistin için bir plan olduğunu söyledi. Bunun bölgede barışı değil, çatışmaları körükleyeceği açık. İsrail’in bugüne kadar iddiaları ve işgal altında tutmuş olduğu topraklarla ilgili sahiplenme iddiaları Amerika Birleşik Devletleri tarafından onaylanmış gözüküyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın sanki dünyanın tapusunu elinde tutan bir kişi gibi hareket etmesi Suriye, üçüncü ülkelerin toprakları ile ilgili karar vereceğini düşünmesi uluslararası hukuk bakımından vahim bir tablodur. Uluslararası hukuk her alanda olduğu gibi ya hukuk vardır. Hukuk yoksa güç kullanımı eşkiyalıktır. Bunun adı uluslar arası eşkiyalıktır. Ayrıca Filistin halkının talepleri, tezleri dikkate alınmadan bir beyanla adeta Netanyahu’nun kampanyasına destek gibi bir algı vardır. Bugün de Meclis’te bulunan siyasi partilerimizin Grup Başkanvekilleriyle görüştüm. Bugün de meclisimizde grubu bulunan siyasi partilerimizin Grup Başkanvekilleriyle görüştüm. Ortak bildiriyle bunu kınayan, ifade eden açıklama yapacaklar” değerlendirmesini yaptı.
Şentop, İdlib’de Rusya ve Suriye rejiminin saldırıları olduğunu hatırlatan gazeteciye, “Türkiye Astana süreci kapsamında Rusya ile Cumhurbaşkanımızın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapmış olduğu görüşmeler neticesinde bölgede çatışmasızlık durumu tesis edilmişti. Rejim güçlerinin buna uymayan eylemleri olmuştu. Mutabakatı bozan tarafla ilgili olarak görüşmeler yapılıyor” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Facebook hesap silme nasıl yapılır?Facebook hesap silme nasıl yapılır?
PARTNER Onu hiç böyle görmediniz! Onu hiç böyle görmediniz!
AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum tatiline tepkiAK Parti'den Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum tatiline tepki

En Çok Okunan Haberler

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum tatiline tepki

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum tatiline tepki

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Rusya'ya net mesaj: Sabrımız tükeniyor

Meclis Başkanı'ndan Elazığ depremi için yardım kampanyası talimatı

Meclis'te 'Elazığ depremi' talimatı

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Belçika'ya çok sert tepki

Türkiye'den çok sert tepki: İbret verici, İki yüzlülük

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kudüs, Filistin devletinin ebedi başkentidir

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'yüzyılın anlaşması' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.