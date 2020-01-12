TBMM Başkanı Şentop'tan, Ümmü Gülsüm Genç'e tebrik telefonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kim Milyoner Olmak İster" yarışma programında 125 bin lira ödül kazanan konuşma engelli Ümmü Gülsüm Genç'i telefonla arayarak tebrik etti.

"Kim Milyoner Olmak İster" isimli yarışma programında, 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşma yetisini kaybeden 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç, 125 bin lira kazandı.

TBMM Başkanı Şentop sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yarışmadaki performansıyla hepimize heyecan ve sevinç veren Ümmü Gülsüm kardeşimize ulaşıp kendisini tebrik ettim. Azim ve kararlılıkla insanın her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini Ümmü Gülsüm hepimize tekrar gösterdi." ifadelerini kullandı.

