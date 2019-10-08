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TBMM Başkanı Şentop'un kabulleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.10.2019 21:29 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Şentop'un kabulleri

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Josiane Costes ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Görüşme, görüntü ve fotoğraf alınmasının ardından basına kapalı gerçekleştirdi.

Şentop, Libya Temsilciler Meclisi üyelerini de kabul etti.

Kabule ilişkin yapılan açıklamada, Libya heyetine başkanlık yapan Dışişleri ve Enformasyon Komisyonu üyesi Ali Ramadan Abuzaquk'ın görüşmede, Libya’da demokrasinin tesisi ve yeni bir düzenin kurulması konusunda Türkiye’nin desteğini beklediklerini, Meclis üyelerinin Libya halkına daha iyi hizmet vermesi için TBMM ile bir eğitim protokolü imzalamak istediklerini belirttikleri kaydedildi.

Açıklamada, Abuzaquk'un, Berlin'de yapılacak konferansa, Libya'nın ve komşularının da davet edilmesi konusunda Türkiye’den destek istediklerini aktardığı ifade edildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un görüşmede, Türkiye'nin, Libya'nın bütünlüğüne önem verdiğini ve bunun korunması için çaba harcamayı sürdüreceğini söylediği, hem Libyalı vekillere eğitim protokolü hem de Berlin Konferansına katılım konusundaki taleplere ilişkin ilgili makamlar ile görüşeceğini belirttiği kaydedildi.

Görüşmede, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler de yer aldı.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop

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