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TBMM Başkanı Şentop'un kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.04.2019 13:32 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Şentop'un kabulü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Kafka'yı kabul etti.

Şentop'un makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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