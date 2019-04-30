TBMM Başkanı Şentop'un kabulü

TBMM Ba\u015fkan\u0131 Mustafa \u015eentop, \u00c7ekya'n\u0131n Ankara B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Pavel Kafka'y\u0131 kabul etti.\n\u015eentop'un makam\u0131ndaki kabul, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi. B\u00f6yle bir intikam plan\u0131 yok! E\u015fi sekreteriyle evlenince...Giresun Belediye Ba\u015fkan\u0131 \u015eenliko\u011flu: \u201cATM \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131 ara\u015ft\u0131r\u0131yoruz\u201dDSP Genel Ba\u015fkan\u0131 Aksakal, CHP y\u00f6netimine y\u00fcklendi