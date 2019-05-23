TBMM Başkanı Şentop'un kabulü

TBMM Ba\u015fkan\u0131 Mustafa \u015eentop, Kamu Ba\u015fdenet\u00e7isi \u015eeref Malko\u00e7 ve Portekiz Ombudsman\u0131 Maria Lucia Amaral ile beraberindeki heyeti kabul etti.\nDivan Salonu'ndaki g\u00f6r\u00fc\u015fme, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fti.PARTNER Her ne yap\u0131yorsan\u0131z b\u0131rak\u0131p okuman\u0131z gereken haftan\u0131n en komik 21 tweetiCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, Uluslararas\u0131 \u00c7al\u0131\u015fma \u00d6rg\u00fct\u00fc Genel Direkt\u00f6r\u00fc Guy Ryder'i kabul etti\u00a0Bah\u00e7eli, 16 il ba\u015fkan\u0131yla bir araya geldi