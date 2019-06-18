TBMM Başkanı Şentop'un kabulü

TBMM Ba\u015fkan\u0131 Mustafa \u015eentop, Kosova'daki siyasi partilerden Vetevendosje Hareketi Lideri Albin Kurti ve beraberindeki heyeti kabul etti.\nBa\u015fkanl\u0131k Divan\u0131 Salonu'ndaki kabul, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fti.PARTNER Annesi \u00f6ld\u00fc, bak\u0131n o ne yapt\u0131! K\u0131vr\u0131ml\u0131 model olay yaratt\u0131Bakan Akar: M\u00fcttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanay\u0131zHakk\u0131nda soru\u015fturma a\u00e7\u0131lan Mansur Yava\u015f\u2019tan a\u00e7\u0131klama