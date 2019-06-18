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TBMM Başkanı Şentop'un kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2019 18:02 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kosova'daki siyasi partilerden Vetevendosje Hareketi Lideri Albin Kurti'yi kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kosova'daki siyasi partilerden Vetevendosje Hareketi Lideri Albin Kurti ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başkanlık Divanı Salonu'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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Albin Kurti Kosova TBMM Başkanı Şentop Vetevendosje Hareketi

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