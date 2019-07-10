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TBMM Başkanı Şentop'un kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2019 18:39 | Son Güncelleme

Mustafa Şentop, Romanya'da düzenlenen Parlamenterler Futbol Turnuvası'nda şampiyon olan TBMM Parlamenterler Futbol Takımı'nı kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Romanya'da düzenlenen Parlamenterler Futbol Turnuvası'nda şampiyon olan TBMM Parlamenterler Futbol Takımı'nı kabul etti.

Başkanlık Divanı Salonu'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Şentop TBMM Parlamenterler Futbol Takımı

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