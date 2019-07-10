TBMM Başkanı Şentop'un kabulü

TBMM Ba\u015fkan\u0131 Mustafa \u015eentop, Romanya'da d\u00fczenlenen Parlamenterler Futbol Turnuvas\u0131'nda \u015fampiyon olan TBMM Parlamenterler Futbol Tak\u0131m\u0131'n\u0131 kabul etti.\nBa\u015fkanl\u0131k Divan\u0131 Salonu'ndaki kabul, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fti.PARTNER\u0130\u015fte \u015fi\u015fe kapa\u011f\u0131 a\u00e7ma ak\u0131m\u0131na kap\u0131lan \u00fcnl\u00fcler!\u00c7avu\u015fo\u011flu: AB'nin bize y\u00f6nelik att\u0131\u011f\u0131 ad\u0131m\u0131n faydas\u0131 olmazKal\u0131n, Rusya'n\u0131n Suriye temsilcisi Lavrentyev ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc