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TBMM Başkanı Şentop'un kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.08.2019 11:47 | Son Güncelleme

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'u kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'u kabul etti.

Meclis Başkanı Şentop'un kabulü, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov TBMM Başkanı Mustafa Şentop

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