TBMM Başkanı Şentop'un kabulü

TBMM Ba\u015fkan\u0131 Mustafa \u015eentop, \u00d6zbekistan D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Abdulaziz Kamilov'u kabul etti.\nMeclis Ba\u015fkan\u0131 \u015eentop'un kabul\u00fc, g\u00f6r\u00fcnt\u00fc al\u0131nmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan bas\u0131na kapal\u0131 devam etti.PARTNER\u00c7\u0131r\u0131l\u00e7\u0131plak pozuyla olay yaratm\u0131\u015ft\u0131! Suudi Prens'le a\u015fk m\u0131 ya\u015f\u0131yor?Y\u0131ld\u0131r\u0131m: \u201cT\u00fcrkiye garant\u00f6r olarak kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 veriyor\u201d\u00c7avu\u015fo\u011flu: Avrupa Birli\u011fi, mahkeme gibi hareket edemez (2)