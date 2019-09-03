TBMM Başkanı Şentop'un kabulü

TBMM Ba\u015fkan\u0131 Mustafa \u015eentop, Rusya Devlet Dumas\u0131 Uluslararas\u0131 \u0130li\u015filer Komitesi Ba\u015fkan\u0131 Leonid Slutskiy'i kabul etti.\n\u015eentop'un makam\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fen g\u00f6r\u00fc\u015fme, g\u00f6r\u00fcnt\u00fc al\u0131nmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan bas\u0131na kapal\u0131 yap\u0131ld\u0131. 160 kamyon toprak \u00e7\u0131kt\u0131, ara\u00e7lar hala meydana \u00e7\u0131kmad\u0131Erdo\u011fan: "Art\u0131k \u0130dlib yava\u015f yava\u015f yok oluyor. Halep nas\u0131l yok olduysa, yerle yeksan olduysa ayn\u0131 \u015fekilde \u0130dlib de b\u00f6yle bir durumun i\u00e7erisinde."Bakan Pakdemirli: Verimlili\u011fi art\u0131rmak i\u00e7in, teknoloji tar\u0131mla birle\u015ftirilmeli