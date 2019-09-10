HABER

TBMM Başkanı Şentop'un kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.09.2019 15:50 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Şentop'un kabulü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic'i kabul etti.

Şentop'un, Karadağ Dışişleri Bakanı Darmanovic ve beraberindeki heyeti kabulü, basına kapalı gerçekleştirildi.

Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?
Demir, İBB Başkanı İmamoğlu’na tepki gösterdiDemir, İBB Başkanı İmamoğlu’na tepki gösterdi
Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu Üyesi Şahin: "Bu terörle mücadelede devletimize verilmiş olan en önemli destektir"Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu Üyesi Şahin: "Bu terörle mücadelede devletimize verilmiş olan en önemli destektir"
Anahtar Kelimeler:
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

Diğer Haberler
CHP, Kılıçdaroğlu'na saldırının raporunu açıkladı

CHP, Kılıçdaroğlu'na saldırının raporunu açıkladı

İSKİ Genel Müdürlüğü'ne Raif Mermutlu atandı

İmamoğlu'ndan İSKİ Genel Müdürlüğü'ne atama

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine katılacağını açıkladı

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım: Söylersem yer yerinden oynar

Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım

Bülent Arınç'tan Ahmet Türk yorumu: Terörle alakası yoktur, barış olsun isteyen biri

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın davetine yanıt!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın davetine yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.