TBMM Başkanı Şentop'un kabulü

TBMM Ba\u015fkan\u0131 Mustafa \u015eentop, Karada\u011f D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Srdjan Darmanovic'i kabul etti.\n\u015eentop'un, Karada\u011f D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Darmanovic ve beraberindeki heyeti kabul\u00fc, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi.Okula d\u00f6n\u00fc\u015f ba\u015flad\u0131! Peki \u00e7ocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?Demir, \u0130BB Ba\u015fkan\u0131 \u0130mamo\u011flu\u2019na tepki g\u00f6sterdiCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 \u0130sti\u015fare Kurulu \u00dcyesi \u015eahin: "Bu ter\u00f6rle m\u00fccadelede devletimize verilmi\u015f olan en \u00f6nemli destektir"