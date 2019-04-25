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TBMM Başkanı Şentop'un teyzesi son yolculuğuna uğurlandı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 15:34 | Son Güncelleme

Haber: Gülseli KENARLI - Güven USTA / İstanbul DHA Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un teyzesi Fahriye Vurgun son yolculuğuna uğurlandı.  Eyüpsultan Camii'ndeki cenaze törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Binali Yıldırım, TBMM Başkanvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katıldı.

TBMM Başkanı Şentop'un teyzesi son yolculuğuna uğurlandı 

Haber: Gülseli KENARLI - Güven USTA / İstanbul DHA
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un teyzesi Fahriye Vurgun son yolculuğuna uğurlandı.
Eyüpsultan Camii'ndeki cenaze törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Binali Yıldırım, TBMM Başkanvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katıldı. Vurgun'un öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Fahriye Vurgun Eyüp Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze namazının ardından Binali Yıldırım, çevrede bulunanlarla fotoğraf çektirip sohbet etti.

(FOTOĞRAFLI)

TBMM Başkanı Şentop'un teyzesi son yolculuğuna uğurlandı TBMM Başkanı Şentop'un teyzesi son yolculuğuna uğurlandı TBMM Başkanı Şentop'un teyzesi son yolculuğuna uğurlandı TBMM Başkanı Şentop'un teyzesi son yolculuğuna uğurlandı

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