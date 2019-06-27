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TBMM Başkanı Şentop’un yurtdışı programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 21:18 | Son Güncelleme

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresinin 5’incisi, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te Balkan Üniversitesi ev sahipliğinde ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un himayelerinde 27-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yarın Üsküp’e giderek kongreye katılacak.

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresinin 5’incisi, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te Balkan Üniversitesi ev sahipliğinde ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un himayelerinde 27-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yarın Üsküp’e giderek kongreye katılacak. Üsküp ziyaretinin ardından Şentop, “İkinci Uluslararası Parlamentarizmin Gelişimi Forumu” için Rusya’nın başkenti Moskova’ya geçecek. 1 ile 2 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek forumda; Uluslararası Güvenlik: Barış ve İstikrar İçin Kanun Koyucuların Diyaloğu, Dijital Gelecek için Yasa Yapım Süreci ve Yasal Çerçeve: Zorluklar ve Çözümler, Parlamentolar arası İşbirliği; İlkeler, Eğilimler, Yoksulluk ve Eşitsizliğin Azaltılmasında Yasal Düzenlemelerin Rolü Parlamentarizmin Gelişmesinde Gençliğin Rolü: Tecrübe ve Öncelikler gibi birçok başlık ele alınarak, oturum ve yuvarlak masa toplantıları yapılacak.
Şentop Ziyaretin 3 Temmuz’da ise Rusya Federasyonu Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile de bir görüşme gerçekleştirecek.

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