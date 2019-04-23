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TBMM Başkanı ve devlet erkanı Anıtkabir'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 09:59 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet 23 Nisan töreni için Anıtkabir’e geldi.

TBMM Başkanı ve devlet erkanı Anıtkabir'de

Şentop'a bakanlar, siyasi parti liderleri ve devlet erkanı eşlik etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop Atatürk'ün mozolesine çelenk koyduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop burada Antıkabir özel defterini imzaladı. Şentop mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Asil milletimizin kararlı ve azimli iradesiyle bir araya gelerek teşekkül ettirdiği TBMM'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümünde milli mücadelemizin büyük komutanı, ilk cumhurbaşkanımız olan zatıalinizin huzurundayız. İlk Başkanlığını yaptığınız ve milli mücadelenin kazanılmasına önderlik eden TBMM’nin taşıdığı büyük sorumluluğun bilincindeyiz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ve onun hakiki sahibi olan asil milletimizin büyük hedeflere yürümesi konusunda iradesi katidir. Milletimizin huzur ve refahı için var gücümüzle çalışma kararlılığımız tamdır, süreklidir ve neticeye varması mukadderdir. Milli mücadelemizi yürüten Cumhuriyetimizi kuran Gazi Meclis’imizin tarihi manasına vakıfız. Ve bunun onurunu yaşamaktayız.

TBMM olarak 99 yıllık tarihinde olduğu gibi bugün de ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Bu vesileyle zatıalinizi ve milli mücadeleyi birlikte yürüttüğünüz bütün milletvekillerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun"

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