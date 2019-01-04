TBMM BAŞKANI YILDIRIM, 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITI'NI ZİYARET ETTİ

\u0130STANBUL,(DHA)\nTBMM Ba\u015fkan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, 15 Temmuz \u015eehitler An\u0131t\u0131'n\u0131 ziyaret etti. 15 Temmuz \u015eehitleri i\u00e7in dua eden Y\u0131ld\u0131r\u0131m daha sonra an\u0131ttan ayr\u0131ld\u0131.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc d\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n------------------\n-Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n geli\u015fi\n-Dua etmesi\n-Genel ve detaylarPARTNERBurcunuz buysa dikkat! 2019 y\u0131l\u0131nda ba\u015f\u0131n\u0131za \u00f6yle \u015feyler gelecek ki!M\u0130T operasyonuyla Azerbaycan'da yakalanm\u0131\u015ft\u0131! Tutukland\u0131Edremit-Yenice karayolunda ula\u015f\u0131m g\u00fc\u00e7l\u00fckle sa\u011flan\u0131yor