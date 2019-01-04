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TBMM BAŞKANI YILDIRIM, 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITI'NI ZİYARET ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 16:50 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

İSTANBUL,(DHA)
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. 15 Temmuz Şehitleri için dua eden Yıldırım daha sonra anıttan ayrıldı.

Görüntü dökümü:
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-Yıldırım'ın gelişi
-Dua etmesi
-Genel ve detaylar

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