TBMM Başkanı Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nı ziyaret ederek dua etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu Yakası çıkışında bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nı bugün ziyaret etti. Burada duygusal anlar yaşayan Yıldırım, dua etti. TBMM Başkanı Binali Yıldırım daha sonra beraberindekilerle anıttan ayrıldı.



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