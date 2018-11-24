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TBMM Başkanı Yıldırım,  81 ilden gelen öğretmenleri kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.11.2018 16:09 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki 81 ilden gelen öğretmenleri kabul etti.  (FOTOĞRAFLAR) 

TBMM Başkanı Yıldırım,  81 ilden gelen öğretmenleri kabul etti

ANKARA (DHA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki 81 ilden gelen öğretmenleri kabul etti.

(FOTOĞRAFLAR)

TBMM Başkanı Yıldırım, 81 ilden gelen öğretmenleri kabul ettiTBMM Başkanı Yıldırım, 81 ilden gelen öğretmenleri kabul ettiTBMM Başkanı Yıldırım, 81 ilden gelen öğretmenleri kabul ettiTBMM Başkanı Yıldırım, 81 ilden gelen öğretmenleri kabul etti

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