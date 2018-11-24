TBMM Başkanı Yıldırım,  81 ilden gelen öğretmenleri kabul etti

ANKARA (DHA) - TBMM Ba\u015fkan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, Milli E\u011fitim Bakan\u0131 Ziya Sel\u00e7uk ve beraberindeki 81 ilden gelen \u00f6\u011fretmenleri kabul etti.\n(FOTO\u011eRAFLAR)\nHaz\u0131r m\u0131s\u0131n\u0131z? Google evinize girecekBah\u00e7eli: MHP, \u0130stanbul, Ankara ve \u0130zmir'de b\u00fcy\u00fck\u015fehir aday\u0131 g\u00f6stermeyecek (4)B\u00fcy\u00fckk\u0131l\u0131\u00e7, belediye ba\u015fkan aday\u0131 tan\u0131t\u0131m toplant\u0131s\u0131 nedeniyle s\u0131nava giremedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum