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TBMM Başkanı Yıldırım, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ı kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.09.2018 16:19 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ve beraberindeki heyeti kabul etti.

ANKARA (DHA) TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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