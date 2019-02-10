TBMM Başkanı Yıldırım: “AKM yeniden gençlerin buluşacağı bir mekan olacak”

Atatürk Kültür Merkezinin temel atma töreninde konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “AKM yeniden gençlerin buluşacağı bir mekan olacak. Sanatçılarımız sanatseverlerle yeniden merhaba diyerek kucaklaşacaklar” dedi.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Atatürk Kültür Merkezi’nin temel atma töreninde konuştu. Yıldırım, yeni Atatürk Kültür Merkezinin tamamlanmasıyla herkesin merakla ve büyük bir arzuyla gelerek vakit geçireceği kültür ve sanat merkezlerinin icra edileceği bir mekan olacağını kaydetti. Yıldırım, “Atatürk Kültür Merkezinin en önemli özelliği, Gümüşsuyu’ndan Taksime bir kültür sokağını geçerek Taksim Meydanı’na ulaşması. Sokağın her iki tarafından kütüphaneler, kafeler, birçok etkinliğin gerçekleşeceği bir yer olacak. Bitirildiğinde herkesin merakla ve büyük bir arzuyla gelerek vakit geçireceği kültür ve sanat merkezlerinin icra edileceği bir mekan olacak. AKM yeniden gençlerin buluşacağı bir mekan olacak. Sanatçılarımız sanatseverlerle yeniden merhaba diyerek kucaklaşacaklar. İstanbul‘un markasına değer katacak tablo gibi bir eser olmuş olacak" dedi.

