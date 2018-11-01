TBMM Başkanı Yıldırım, Arjantin Temsilciler Meclisi Başkanı Monzo ile görüştü

BUENOS AIRES (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Arjantin Temsilciler Meclisi Başkanı Emilio Monzo ile bir araya geldi.

TBMM kaynaklarından alınan bilgiye göre, Arjantin'deki G20 Parlamenter Forumu'na katılan Yıldırım ve Monzo, her iki taraftan heyetlerin katılımıyla Temsilciler Meclisi'nde görüştü.

Yıldırım, Monzo ile yapılan görüşmenin ardından Arjantin - Türkiye Dosluk Grubu üyelerini de kabul etti.

Görüşmelerde Türkiye ve Arjantin arasında, her alanda gelişmekte olan ikili ilişkilerden duyulan memnuniyet dile getirildi.

