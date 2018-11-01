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TBMM Başkanı Yıldırım Arjantin'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 00:09 | Son Güncelleme

Binali Yıldırım, Arjantin'de Güney Afrika Ulusal Eyaletler Konseyi Başkanı Thandi Modise ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Arjantin'de katıldığı G20 Parlamenter Forumu kapsamında Güney Afrika Ulusal Eyaletler Konseyi Başkanı Thandi Modise ile bir araya geldi.

Yıldırım ve Modise, başkent Buenos Aires’teki Arjantin Ulusal Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde görüştü.

İki ülke heyetlerinin katıldığı görüşmede karşılıklı ilişkiler ele alındı.

Görüşmede Türkiye ve Güney Afrika arasındaki ilişkilerde mevcut olumlu gidişattan duyulan memnuniyet dile getirildi.

Parlamentolar arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönünde karşılıklı ortak irade her iki heyet tarafından teyit edildi.

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Güney Afrika Ulusal Eyaletler Konseyi Başkanı Thandi Modise Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım

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