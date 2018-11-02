TBMM Başkanı Yıldırım Arjantin'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, toplumda kadınlara ayrılan yerin daha da artırılmasının önemine işaret ederek, "Kadınlara verilecek imkanlar ve fırsatlar bir lütuf değil, onların hakkıdır." dedi.
G20 Parlamenter Forumu dolayısıyla Arjantin'de bulunan Binali Yıldırım, başkent Buenos Aires'teki Arjantin Kongresinde yapılan "Kadının Güçlendirilmesi" başlıklı oturumda konuştu.
Kadınların dünya nüfusunda erkeklerden biraz daha fazla olmasına değinen Yıldırım, iş ve sosyal hayatta kadınların bu kadar yer bulamamasının bir anlayış ve zihniyet meselesi olduğunu söyledi.
Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Zihnimizde eğer hepimiz Rabbimizin yarattığı bir kul olarak kabul edersek, kadın erkek eşitsizliği diye bir şey olmaz. Tarihte, kadınların diri diri gömüldüğü, 'içinde şeytan var' diye yakıldığı dönemler görülüyor. Bütün bu dönemler geride kaldı. Artık kadınları hayatın her alanında görebiliyoruz. Bu durum ülkeden ülkeye değişse de hiçbir ülke geride kalmamak için bu değişimi yapmak mecburiyetindedir. Kadınlara verilecek imkanlar bir lütuf değil, onların hakkıdır."
TBMM Başkanı Yıldırım, kadın erkek eşitliğinin, fırsat eşitliği şekilde tezahür etmesi gerektiğini vurguladı.
"Kadınlara birtakım ayrıcalıklar tanıyarak, kota belirleyerek varlıklarını bu şekilde sürdürmelerini istemek onların beklentilerini karşılayacak bir durum değildir." ifadesini kullanan Yıldırım, siyaset, ticaret ve eğitim alanlarında da bu eşitliğin sağlanmasının önemine dikkati çekti.
- Türkiye'de kadınların iş hayatındaki rolünün artırılması hedefi
Türkiye'de üniversitelerdeki öğrenciler ve öğretim görevlilerinin yarısından fazlası kadın olmasına rağmen siyasette kadının varlığının bu kadar fazla görülmemesine işaret eden Yıldırım, bunun artırılması gerektiğini belirtti.
Yıldırım, Türkiye'de 2001'de kadınların iş hayatındaki rolünün sadece yüzde 18 olduğunu ve bugün yüzde 34'e çıktığını, 2023 yılında ise bu oranın yüzde 40'ın üzerine taşınmasının hedeflendiğini aktardı.
Kadınların sosyal imkanlardan da erkekler kadar yararlandırılması gerektiğine değinen Yıldırım, ayrıca Türkiye'nin 1934 yılında kadınlara seçme seçilme hakkı verdiğini hatırlattı.
Geçen yasama döneminde TBMM'de Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu oluşturulduğunu anlatan Binali Yıldırım, bu komisyonun, kadınların daha fazla istihdamı ve sosyal hayatta daha fazla yer alması gibi konularda görüşlerini bütün paydaşlarına aktardığını ifade etti.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler'in (BM) kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesine bireysel başvuru hakkını sağlayan protokole taraf olduğunu anımsattı.
Türkiye'nin, G20'nin 2015 dönem başkanlığı sırasında Kadın20'yi, organizasyonun açılım gruplarına dahil ettiğini dile getiren Yıldırım, ayrıca "İstanbul Sözleşmesi" olarak bilinen kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin Avrupa Birliği (AB) Konseyi sözleşmesinin hazırlanmasında Türkiye'nin verdiği katkıdan bahsetti.
"Güçlü toplumların güçlü kadınla hayat bulabileceğini biliyoruz." diyen Yıldırım, ayrıca Akdeniz'de yaşanan mülteci hareketliliği ve ölümlere, bilhassa bu göç hareketine kadınların da dahil olmasına değindi.
Yıldırım, göç krizinden en çok Türkiye, Yunanistan ve İtalya gibi ülkelerin etkilendiğini sözlerine ekledi.
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