TBMM Başkanı Yıldırım Arjantin'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, toplumda kadınlara ayrılan yerin daha da artırılmasının önemine işaret ederek, "Kadınlara verilecek imkanlar ve fırsatlar bir lütuf değil, onların hakkıdır." dedi.

G20 Parlamenter Forumu dolayısıyla Arjantin'de bulunan Binali Yıldırım, başkent Buenos Aires'teki Arjantin Kongresinde yapılan "Kadının Güçlendirilmesi" başlıklı oturumda konuştu.

Kadınların dünya nüfusunda erkeklerden biraz daha fazla olmasına değinen Yıldırım, iş ve sosyal hayatta kadınların bu kadar yer bulamamasının bir anlayış ve zihniyet meselesi olduğunu söyledi.

Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zihnimizde eğer hepimiz Rabbimizin yarattığı bir kul olarak kabul edersek, kadın erkek eşitsizliği diye bir şey olmaz. Tarihte, kadınların diri diri gömüldüğü, 'içinde şeytan var' diye yakıldığı dönemler görülüyor. Bütün bu dönemler geride kaldı. Artık kadınları hayatın her alanında görebiliyoruz. Bu durum ülkeden ülkeye değişse de hiçbir ülke geride kalmamak için bu değişimi yapmak mecburiyetindedir. Kadınlara verilecek imkanlar bir lütuf değil, onların hakkıdır."