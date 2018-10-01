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TBMM Başkanı Yıldırım, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.10.2018 15:42 | Son Güncelleme

MECLİS Başkanı Binali Yıldırım, yeni yasama yılı törenlerinde Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

TBMM Başkanı Yıldırım, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı

Nursima ÖZONUR- Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- MECLİS Başkanı Binali Yıldırım, yeni yasama yılı törenlerinde Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Dönem 2. Yasama Yılı bugün başlıyor. Yeni yasama yılı törenleri kapsamında Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Atatürk Anıtına çelenk bırakırken saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Meclis Başkanvekilleri, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, TBMM idare amirleri, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ile milletvekilleri, TBMM idari personeli katıldı.

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TBMM Başkanı Yıldırım, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktıTBMM Başkanı Yıldırım, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktıTBMM Başkanı Yıldırım, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktıTBMM Başkanı Yıldırım, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı

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