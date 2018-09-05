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TBMM Başkanı Yıldırım, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown'ı kabul etti 

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.09.2018 12:02 | Son Güncelleme

  TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown'ı kabul etti.  (FOTOĞRAF) 

TBMM Başkanı Yıldırım, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown'ı kabul etti 

ANKARA (DHA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown'ı kabul etti.

(FOTOĞRAF)

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