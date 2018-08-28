TBMM Başkanı Yıldırım Azerbaycan'da

BAKÜ (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan ve Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası konularda birlikte hareket eden iki dost ve kardeş ülke olduğunu söyledi.
TBMM Başkanı Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a geldi. Yıldırım'ı Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ziyafet Askerov, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileriyle diğer yetkililer karşıladı.
Yıldırım, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TBMM 27. yasama yılında meclis başkanı seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini gelenek olduğu üzere milletvekili arkadaşları ile dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a gerçekleştirdiğini söyledi.
Azerbaycan ve Türkiye'nin "iki devlet, bir millet" olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bugüne kadar her alanda ikili ilişkilerimizi, bölgesel konuları birlikte ele alan, beynelhalk meselelerde birlikte hareket eden iki dost ve kardeş ülkeyiz. Bu ziyaretimizin ilişkilerimizin gelişmesine ivme kazandıracağına inanıyoruz. Güzel memleketimizde, Azerbaycan'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyor, tüm Azerbaycan halkını muhabbetle selamlıyorum." şeklinde konuştu.
TBMM Başkanı Yıldırım ile TBMM Katip Üyeleri Emine Sare Aydın Yılmaz ve İsmail Ok, TBMM İdare Amiri Kadim Durmaz, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut da Bakü'ye geldi.
Yıldırım, temasları kapsamında yarın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov, Başbakan Nevruz Memmedov ve TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov ile görüşecek, şehitlikleri ziyaret edecek.
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