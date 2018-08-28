TBMM Başkanı Yıldırım Azerbaycan'da

BAKÜ (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan ve Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası konularda birlikte hareket eden iki dost ve kardeş ülke olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a geldi. Yıldırım'ı Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ziyafet Askerov, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileriyle diğer yetkililer karşıladı.

Yıldırım, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TBMM 27. yasama yılında meclis başkanı seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini gelenek olduğu üzere milletvekili arkadaşları ile dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a gerçekleştirdiğini söyledi.

Azerbaycan ve Türkiye'nin "iki devlet, bir millet" olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bugüne kadar her alanda ikili ilişkilerimizi, bölgesel konuları birlikte ele alan, beynelhalk meselelerde birlikte hareket eden iki dost ve kardeş ülkeyiz. Bu ziyaretimizin ilişkilerimizin gelişmesine ivme kazandıracağına inanıyoruz. Güzel memleketimizde, Azerbaycan'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyor, tüm Azerbaycan halkını muhabbetle selamlıyorum." şeklinde konuştu.